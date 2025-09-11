Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Europa sale piano in vista della Bce, Milano +0,5%

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in attesa della riunione della Bce, che secondo gli analisti manterrà i tassi invariati, e della successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

La Borsa migliore è quella di Parigi che cresce dello 0,7%, seguita da Milano che sale dello 0,5%. In aumento dello 0,4% Londra e Madrid, con Amsterdam in crescita dello 0,2% e Francoforte dello 0,1%.

Lo spread tra Btp italiano a 10 anni e il Bund tedesco è in leggero calo a 80 punti base, mentre il differenziale con la Francia prosegue a oscillare attorno alla parità. Euro stabile a quota 1,169 contro il dollaro.

In questo clima in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione resta Buzzi, che sale del 7% a 49 euro dopo un report positivo di JpMorgan. Bene anche Tenaris (+2,2% a quota 15,4). Dopo una partenza positiva Mps e Mediobanca si muovono sulla parità.

