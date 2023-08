Borsa: l'Europa sale in attesa di Jackson Hole, bene i bond

Borse europee in rialzo, con gli occhi degli investitori già proiettati verso Jackson Hole, dove venerdì parleranno i presidenti della Fed, Jerome Powell, e della Bce, Christine Lagarde. Parigi, Francoforte e Milano avanzano dello 0,5%, Londra dello 0,3% così come sono in rialzo i future di Wall Street, che attende i risultati di Ndivia per capire se la fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale è ben riposta. In Europa stanno arrivando i primi indici pmi, con quelli dei servizi di Germania e Francia sotto le attese e quelli manifatturieri migliori del consensus. A Milano corrono Erg (+2,8%), Bper (+2,2%), Sman (+1,6%), Hera (+1,6%), Terna (+1,6%), A2A (+1,4%) ed Enel (+1,3%), con le utilities che spingono il Ftse Mib, dove Unipol si muove in controtendenza (-1,8%). Sul fronte energetico in calo sia il petrolio (-0,3%, con il Wti a 79,35 dollari al barile e il Brent a 83,72 dollari) che il gas, che cede l'1% a 42,4 euro al megawattora mentre in Australia è in corso un nuovo round di negoziati per scongiurare uno sciopero nel settore della liquefazione del gas naturale che avrebbe impatti sui prezzi anche in Europa. In forte calo, i rendimenti sui titoli di Stato, con il Btp e il Bund che cedono 10 punti base mentre lo spread si mantiene attorno ai 165 punti base.