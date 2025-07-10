Borsa: l'Europa sale in attesa di Trump, Milano fiacca

Proseguono positive le Borse europee, con l'eccezione di Milano e Madrid, mentre gli investitori aspettano di conoscere la proposta di dazi unilaterali che il presidente americano, Donald Trump, farà all'Unione Europea. Nonostante la minaccia di applicare dazi al 50% al Brasile e sul rame, con effetto dall'1 agosto, sui listini prevale un cauto ottimismo che gli Usa raggiungerà accordi con i singoli Paesi in grado di ridurre le aliquote alte previste dai dazi bilaterali.

Londra avanza così dell'1,1%, Parigi dello 0,6%, Francoforte dello 0,1% mentre Milano cede lo 0,2% e Madrid lo 0,6%. Fiacchi i future su Wall Street, che si muovono poco sotto la parità in attesa dei dati sui sussidi di disoccupazione, mentre il dollaro cede lo 0,1% sull'euro, a 1,1729. Poco mossi i titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale che si muove poco sopra il 3,5% e lo spread con il Bund sostanzialmente stabile a 84 punti base mentre il petrolio cede lo 0,3%, con il Wti a 68,16 dollari al barile.

A Piazza Affari scivolano Iveco (-3,3%) e Unicredit (-1,5%), che ritraccia dopo il rally della vigilia in attesa di conoscere l'esito del suo ricorso al Tar e le valutazioni della Ue sul golden power su Banco Bpm (-1,2%). Vendite anche su Mps (-0,9%) alla vigilia del cda con cui Mediobanca (-0,7%) darà il suo giudizio finale sull'offerta di Siena. Oltre alle banche deboli le utilities con Italgas (-0,9%) ed Enel (-0,8%) in testa. In controtendenza, invece, Stm (+2%), Buzzi (+1,9%), Campari (+1,5%) e Stellantis (+1,5%).