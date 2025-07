Borsa: l'Europa sale e guarda alle trimestrali, Milano +0,2%

Le Borse europee proseguono in terreno positivo mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. I mercati restano concentrati sul tema dei dazi, in attesa delle trattative da Usa e Ue, e sulle prossime mosse delle banche centrali dopo i dati sull'inflazione. Il dollaro è poco mosso sulle principali valute, con l'euro a 1,1618 e la sterlina a 1,3402.

Si muove sulla parità l'indice stoxx 600 (-0,01%). Bene Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,3%), Milano e Londra (+0,2%). Poco mossa Parigi (+0,1%), con il tonfo di Renault (-16%) dopo aver tagliato gli obiettivi. I principali listini sono sostenuti dall'energia (+0,7%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 66,38 dollari e il Brent a 68,60 dollari. In aumento le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,8%). Acquisti sulle utility (+0,4%), il prezzo del gas che sale dell'1% a 34,80 euro. Vendite sul comparto tecnologico (-2,4%), dove soffre Asml (-7,5%), dopo i conti e le prospettive negative per il 2026.

A Piazza Affari corre Tim (+2,1%), dopo l'Agcom sugli investimenti in infrastrutture di rete tlc e l'accordo con i sindacati per lavoro agile e contratto di solidarietà. Bene anche Ferrari (+1,5%), Nexi (+1,4%) e Cucinelli (+1,3%). In luce le banche con Banco Bpm (+0,8%), mentre si attendono le valutazioni di Unicredit (+0,6%) sull'offerta per Piazza Meda. Sale Mediobanca (+0,7%), alle prese con l'offerta di Mps (+0,1%) e l'amministratore delegato Luigi Lovaglio che incontra gli investitori a Londra. In controtendenza Bper e Popolare di Sondrio (-0,6%), in vista della riapertura dell'offerta. Nel listino principale scivola Stellantis (-3,4%), con lo stop all'idrogeno, e Iveco (-2,7%).