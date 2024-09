Borsa: l'Europa sale dopo Wall Street, scommesse sulla Bce

Proseguono in rialzo le Borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street e in attesa dei dati sulla fiducia dei consumatori americani e di quelli sull'attività manifatturiera della Fed di Richmond. Parigi sale dell'1,2%, Milano dello 0,6%, Francoforte dello 0,5% e Londra dello 0,2%, con i titoli del lusso e delle auto in evidenza in scia alle misure di stimolo varate dalla Cina, che hanno messo il turbo ai listini asiatici. Dopo gli indici pmi di ieri, con la Germania epicentro della debolezza dell'Eurozona, oggi è stato l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche a deludere. I timori sull'andamento dell'economia del Vecchio Continente e le aperture del governatore estone Madis Muller spingono le scommesse su un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a ottobre, che viene prezzato dal mercato al 55%. Ciononostante i rendimenti dei bond sono in lieve rialzo, con il Btp che però tiene al 3,505% e riduce a 133 punti lo spread con il Bund. Gli aiuti cinesi all'economia spingono anche il petrolio, in rialzo di oltre il 2%, con il Brent che torna sopra i 75 dollari al barile e il Wti che sale del 2,5% a 72,12 dollari. Fiacco il gas, che cede l'1,9% a 35,52 euro al megawattora. A Piazza Affari brillano Tenaris (+4,4%), Brunello Cucinelli (+4,3%), Saipem (+3,6%), Stm (+2,7%) e Iveco (+2,6%) mentre Mps (+2,1%) e Banco Bpm (+2%) guidano i rialzi tra i bancari. In controtendenza invece Prysmian (-1,4%), Fineco (-1,2%), Diasorin (-1,3%) e Ferrari (-1%). Unicredit avanza dell'1,2% in attesa delle mosse di Commerzbank (+2,5%), che oggi riunisce i consigli di gestione e sorveglianza.