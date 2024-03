Borsa: l'Europa sale dopo l'inflazione, Milano +1%

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo il dato dell'inflazione e della disoccupazione. Elementi che saranno analizzati dalla Bce per decidere sul fronte dell'allentamento della politica monetaria. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Maglia rosa Milano (+1%). Bene anche Madrid (+0,7%), Londra (+0,6%), Francoforte (+0,4%). In controtendenza Parigi (-0,1%). A Piazza Affari prosegue il rally di Saipem (+6%), spinta dal ritorno dell'utile e della cedola nel 2025. Corrono Iveco (+3,8%), Poste (+3%) e Leonardo (+2,4%), queste ultime dopo i conti con ricavi e ordini in crescita. Seduta positiva per le banche dove si mette in mostra Mps (+3,3%), Intesa (+2,3%), Bper (+2,1%), Banco Bpm (+1,9%) e Unicredit (+1,2%). In fondo al listino Diasorin (-2,3%). In calo anche Recordati (-1,2%) e Prysmian (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,87 per cento.