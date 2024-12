Borsa: l'Europa sale con Wall Street, a Milano (-0,15%) bene Eni

Sono nel complesso positive le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, all'inizio di una settimana dominata dalla riunione della Bce, in calendario giovedì, mentre l'uscita di scena di Assad in Siria non preoccupa i mercati. A Milano, l'unica in calo (-0,15%), si mantengono bene intonati nel lusso Moncler (+2%), sull'onda del miglioramento del giudizio da Goldman Sachs, e Cucinelli (+2,94%). Sul podio c'è anche Tenaris (+2,9%) promossa a 'buy' da Jefferies. Sempre in rialzo poi Banco Bpm (+2,1%) sulla scia del rafforzamento di Credit Agricole. Eni (+0,66%) non risente dell'incidente nell'impianto di Calenzano in provincia di Firenze. Male invece Iveco (-3,9%) e Leonardo (-3,29%) e Prysmian (-2,39%). Altrove Parigi è la meglio intonata (+0,86%), Francoforte segna una crescita marginale (+0,11%) e fuori dalla zona euro Londra guadagna lo 0,6%.