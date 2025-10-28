Borsa: l'Europa sale con Wall Street e l'Ai, occhi sulla Fed

Le Borse europee avanzano piano in scia all'andamento positivo di Wall Street, che mette a segno nuovi record grazie alla robustezza delle trimestrali, alla fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale e in vista dell'atteso taglio dei tassi da parte della Fed.

Londra avanza dello 0,7%, Madrid dello 0,5%, Milano dello 0,2%, Francoforte dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,1%. A New York Apple diventa la terza società a superare i 4.000 miliardi di capitalizzazione mentre Microsoft guadagna il 3% dopo un nuovo accordo di partnership con OpenAi, che darà al gruppo di Bill Gates una quota del 27% del valore di 135 miliardi di dollari.

L'intesa aumenta l'ottimismo degli investitori in vista delle trimestrali dei giganti tecnologici che arriveranno nei prossimi giorni, a partire da quelle di Meta, Alphabet e Microsoft domani. Molta attenzione verrà prestata anche all'incontro di giovedì tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping dopo l'intesa tra Usa e Cina. A Piazza Affari corrono Azimut (+3,5%), Leonardo (+1,7%), Snam (+1,5%), Italgas (+1,3%), Lottomatica (+1,2%) e Tenaris (+1,1%) mentre arrancano Interpump (-1,9%), Ferrari (-1,8%), campari (-1,7%) e Inwit (-1,2%).

Poco mossi i bond in attesa della Fed, che domani dovrebbe tagliare ancora i tassi: il rendimento del Btp è sostanzialmente stabile al 3,395%, con lo spread con il Bund fermo a 77 punti. Pesante invece il petrolio, in calo di oltre il 2%, con il Wti a 60 dollari al barile e il Brent a 64,3 dollari, mentre l'oro recupera terreno (+0,8% a 3.957 dollari.