Borsa: l'Europa sale con i bond, scommesse su una pausa Bce

Borse europee si rafforzano leggermente dopo una sfilza di indici Pmi che ha evidenziato il forte deterioramento del settore dei servizi nell'Eurozona, in particolare in Germania, lasciando presagire un indebolimento dell'economia del Vecchio Continente e, a detta di Hboc, che stila gli indici per conto di S&P Global, una contrazione del Pil tedesco dell'1%. Milano avanza dello 0,7%, davanti a Londra (+0,6%), Parigi e Francoforte, tutte in rialzo dello 0,6%. La prospettiva di un rallentamento dell'economia rafforza infatti lo scenario di una pausa nel rialzo dei tassi da parte della Bce, che si è riflesso immediatamente sul mercato obbligazionario, segnato dal rally dei titoli di Stato, e su quello valutario, dove l'euro ha bruscamente invertito la rotta, girando in calo sul dollaro (-0,2% a 1,082) I rendimenti di Btp e Bund sono in calo di circa 10 punti base, con i primi al 4,2% e i secondo al 2,54%.