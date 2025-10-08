Borsa: l'Europa sale con gli occhi a Parigi, bene i bond

Borse europee in rialzo sul finire della mattinata con gli indici in territorio positivo mentre gli investitori guardano agli sviluppi della crisi politica in Francia, dove il primo ministro, Sebastien Lecornu, aggiornerà stasera il Paese sui suoi tentativi di formare un governo che traghetti almeno l'approvazione del bilancio.
Parigi, Londra e Milano salgono tutte dello 0,6% mentre Francoforte avanza dello 0,4%. In attesa della pubblicazione delle minute della riunione della Fed di Settembre, segno positivo anche per i future su Wall Street, dove lo slancio rialzista potrebbe ripartire dopo la pausa di ieri.
Bene i bond con i rendimenti dei Btp in calo di 5 punti base, al 3,48%, e le Oat francesi di 4 punti, al 3,52%, mentre lo spread Btp-Bund scende a 80 punti base. L'oro continua a infrangere record, con il lingotto che vola a 4.047 dollari l'oncia (+2,2%), offrendo rifugio agli investitori di fronte alle incertezze dell'economia e allo shutdown Usa.
A Piazza Affari corre Prysmian (+3,7%), promossa da Ubs, davanti a Leonardo (+2,7%), Cucinelli (+1,7%), Popolare di Sondrio (+1,4%), Bper (+1,3%) e Interpump (+1,3%). In controtendenza Tim (-1,2%) e Mediobanca (-1,1%), nel giorno dell'incontro tra manager coi manager di Mps (-0,6%).