Borsa: l'Europa sale, a Milano corsa di Leonardo

Le Borse europee e i future su Wall Street confermano l'andamento positivo con la vittoria di Donald Trump, nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti,che continua a stimolare il mercato. A dispetto di una sessione in Asia poco mossa con il listini cinesi che hanno recuperato solo nell'ultima parte di seduta, l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre un punto percentuale con la spinta degli industriali. Prosegue poi il rally del Bitcoin che continua ad inanellare record e supera gli 81mila dollari. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna l'1,25% mentre la Germania prova a superare la crisi politica. Bene anche Parigi (+1,3%). Milano segna un +0,77% con Leonardo sempre in evidenza (+4,3%) con Bernstein e Mediobanca che alzano il prezzo obiettivo. Madrid sale invece dello 0,84%, così come Londra. Lo spread tra Btp e Bund resta sui 128 punti con il rendimento del decennale italiano che cala ancora ed è al 3,61%. Sul fronte delle materie prime il petrolio è piatto con il Wti poco sopra 70 dollari e il brent che sfiora 74 dollari al barile. Il gas sale del 2% a 43 euro con i trader che stanno iniziando a considerare le prospettive di fornitura sul 2025. Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro e passa di mano a 1,0684.