Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Borsa: l'Europa riduce i cali, Piazza Affari perde l'1,5%
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Europa riduce i cali, Piazza Affari perde l'1,5%

Migliorati i futures sul Wall street, sempre deboli le banche

I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata limando i forti cali della mattinata: in un clima comunque sempre nervoso, Francoforte cede l'1,6%, Milano l'1,5% con l'indice Ftse Mib, Londra poco più di un punto percentuale. In ribasso dello 0,8% Amsterdam, mentre Madrid e Parigi perdono poche frazioni di punto.

Dopo i timori per la tenuta delle banche regionali Usa con riflessi sul settore del credito al consumo statunitense, i futures sull'avvio di Wall street sono infatti sensibilmente migliorati. In calo rispetto all'avvio, anche sotto gli 80 punti base, lo spread Btp-Bund, con l'euro piatto sul dollaro.

A Parigi resta in volo EssilorLuxottica che sale del 12% al livello record di 310 euro dopo i conti del trimestre. In Piazza Affari sempre molto male Leonardo che perde il 4,5%, con Mps, Mediolanum, Unicredit, Mediobanca e Unipol che perdono oltre due punti percentuali.

