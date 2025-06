Borsa: l'Europa resta tonica dopo Wall Street, Milano +1,6%

Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dell'1,6%, seguita da Francoforte in crescita di un punto e mezzo percentuale. Bene anche Madrid (+1,3%) e Parigi (+1,2%), con Amsterdam (+0,9%) e soprattutto Londra (+0,3%) più calme.

Tra gli operatori resta l'ottimismo per la tregua tra Israele e Iran, con il gas che conferma il crollo del 10% a 36 euro al Megawattora e il petrolio in ribasso del 5% a quota 65 dollari al barile.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove attorno ai 92 punti base, sui minimi dell'11 giugno scorso. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,158.

In questo clima in Piazza Affari corre Mps, che sale del 7% dopo aver ricevuto un primo via libera dal consiglio di vigilanza della Bce per l'Ops su Mediobanca, con piazzetta Cuccia in crescita del 5%.

Nel comparto bancario bene anche Unicredit che sale del 4%, con Banco Bpm in rialzo di oltre tre punti base. Tra i titoli principali vendite ovviamente sul settore energia, con Saipem in calo del 2,2%, Tenaris del 2,5% ed Eni in scivolata del 3,2% a quota 13,7 euro.