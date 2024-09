Borsa: l'Europa resta positiva e guarda ai macro dagli Usa

Le Borse europee si confermano positive, in attesa di una serie di macro dagli Stati Uniti con la lente sulla bilancia commerciale e gli indici sulle spese personali. Mentre i future su Wall Street sono in rosso. Sul mercato resta a far da timone il rally innescato dalle mosse economiche della Cina, da cui continua a trarre beneficio il lusso. A Piazza Affari Moncler conferma la sua corsa (+8,3%) dopo l'annuncio a sorpresa dell'ingresso di Lvmh con il 10% nella holding di Remo Ruffini che controlla il 15,8% circa dell'azienda. Ftse Mib sale dello 0,5% a 34.589 punti. Tra le evidenze, oltre alla moda, St (+4,2%) e Stellantis +3,3%) in scia al settore e su speculazioni relative al cambio al vertice e a colloqui con Renault, su cui non c'è riscontro. Prese di beneficio sui bancari con Unicredit in flessione (-0,8%) nelle ore del primo incontro con Commerz (-0,12%). Francoforte è la migliore (+0,74%) mentre si muovono più caute Parigi (+0,24%) e Madrid (+0,29%), senza grandi strappi in scia al miglioramento dell'inflazione tanto in Francia, quanto in Spagna. Lo spread è risalita. il differenziale tra Btp e Bund è su quota 131 punti. E anche i rendimenti sono in rialzo con il decennale italiano al 3,47%. Per il petrolio sempre sulla soglia dei 68 dollari il Wti così come il Brent a 72 dollari al barile. Il gas conferma la flessione di oltre un punto percentuale con il prezzo a 37,4 euro al megawattora. E continua ad essere debole l'euro che scambia a 1,116 dollari