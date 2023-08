Borsa: l'Europa resta piatta in attesa dei dati dagli Usa

I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata senza una direzione precisa, restando insensibili al dato dell'inflazione della zona euro e in attesa degli indici dei prezzi dagli Stati Uniti. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,5%, con Milano in aumento dello 0,2% e Londra piatta, mentre Parigi scende dello 0,1%. In leggero rialzo gli indici azionari di Mosca, con il rublo piatto su quota 104 contro l'euro e il gas invece in calo del 6% poco sopra i 36 euro al Megawattora. Calmo lo spread Italia-Germania su quota 164 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 4,13%. In questo quadro in Piazza Affari si distingue Iveco che sale del 2,6%, con Cnh, Terna, Snam e Banca Generali in rialzo di un punto percentuale. Piatta Tim, debole Mps che scende del 2% a 2,57 euro. Saipem conferma la sua scivolata (-5% a 1,5 euro) dopo il collocamento del bond convertibile, con gli analisti che non apprezzano tra l'altro l'effetto di possibile diluzione dell'utile per azione.