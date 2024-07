Borsa: l'Europa resta in tenuta dopo Wall street, Milano piatta

Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo la raffica dei dati statunitensi macroeconomici sostanzialmente in linea con le stime e l'avvio incerto di Wall street. La Borsa europea migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,6%, con Parigi e Madrid che crescono dello 0,2%. Sulla parità Londra e Milano, in calo dello 0,3% Madrid. Con i mercati indifferenti allo scontato esito delle elezioni in Gran Bretagna e in attesa del secondo turno del voto in Francia, resta in allentamento la tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund a 136 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,92%. In questo clima in Piazza Affari qualche presa di beneficio sulle banche, con Mps, la Popolare di Sondrio e Bper che cedono circa un punto percentuale. Debole Amplifon che perde oltre quattro punti percentuali a 31,6 euro dopo un report negativo di Morgan Stanley. Bene Saipem (+1,4%) e soprattutto Stm, in aumento del 2,7% a 39,1 euro.