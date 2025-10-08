Borsa: l'Europa recupera con Parigi, Milano +0,9%

Mercoledì 8 Ottobre 2025

8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Migliorano i bond, gli Oat scendono al 3,52% i Btp al 3,49%

Le Borse europee migliorano nel corso della mattinata mentre in Francia ci sono spiragli per una soluzione della crisi politica che non comprometta la predisposizione di una legge di bilancio entro fine anno. Milano e Francoforte avanzano dello 0,8% mentre Parigi e Londra dello 0,4%.

Recuperano terreno anche i titoli di Stato con le Oat francesi in calo di quasi 5 punti, al 3,52%, e i Btp di 4 punti base al 3,49%. A Piazza Affari brillano Prysmian (+3%), su cui Ubs ha alzato il target price, e Leonardo (+2,2%), seguiti dai bancari Popolare di Sondrio (+2%), Bper (+2%) e Bpm (+1,6%).

