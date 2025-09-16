Borsa: l'Europa prova ad invertire la rotta, Milano -0,08%

Le Borse europee provano ad azzerare i cali. Milano è marginale con il Ftse Mib a -0,08%, Parigi segna un -0,05%. Francoforte dimezza la flessione ad un -0,25%. I listini, da una parte, guardano alle tensioni geopolitiche con i raid notturni su Gaza, dall'altra, all'atteso taglio dei tassi della Fed con l'oro che aggiorna i record e punta ai 3.700 dollari l'oncia.

Il dollaro è sempre debole con l'euro che passa di mano a 1,1791 sul biglietto verde. I titoli di Stato restano deboli con il rendimento del Btp a 10 anni al 3,46 leggermente sotto l'oat francese che è al 3,47%. mentre lo spread è azzerato. Il differenziale con il bund è sotto i 78 punti.

A Piazza Affari la maglia nera resta di Mps (-1,2%) nel giorno della riapertura dei termini dell'offerta su Mediobanca che cede lo 0,68%. Tra gli altri vendite su Generali (-1,05%). Maglia rosa, invece, per Ferrari (+2,48%), seguita da Prysmian (+1,86%) e Pirelli (+1,19%).