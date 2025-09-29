Borsa: l'Europa prosegue senza sussulti, Milano -0,15%

Le Borse europee si confermano a metà seduta senza grandi slanci con lo stoxx 600 che sale di quasi mezzo punto percentuale con il tech e le materie prime sotto acquisto. La lente è sui principali dati macro della settimana che potrebbero rafforzare le prospettive di un taglio dai tassi. In questo contesto prosegue la corsa dell'oro che viaggia 3.817 (+1,94%) con un massimo che ha sfiorato i 3.820 dollari l'oncia.

Tra le singole Piazze Francoforte cresce dello 0,32%, Parigi dello 0,26%. Mentre Milano (-0,15%) con Madrid (-0,04%) sono fiacche. A Piazza Affari sono sotto pressione le banche con la Lega che preme per un contributo del settore alla manovra. Banco Bpm cede l'1,89%, Unicredit l'1,76%, Popolare Sondrio l'1,55%). Di corsa invece Cucinelli (+6,77%) che ha comunicato che anticiperà all'1 ottobre i conti dopo lo scivolone in Borsa dello scorsa settimana sul sospetto di irregolarità in Russia per il mancato rispetto delle sanzioni dell'Ue.

Lo spread tra Btp e Bund è abbastanza stabile e resta sotto gli 83 punti. Quasi a zero il differenziale con l'Oat francese che al 3,55%, più o meno come il rendimento del decennale italiano.

E' poi sempre in calo il petrolio con i timori di un eccesso di produzione sulle aspettative che l'Opec+ l'aumenti nuovamente. Il wti cede l'1,9% a 64,5 dollari. Il brent sfiora i 69 dollari con una flessione dell'1,6%. Giù anche il gas con il prezzo che cede l'1,5% a 32,2 euro al megawattora.

Infine per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1719 sul biglietto verde.