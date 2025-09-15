Borsa: l'Europa prosegue positiva, Milano +0,8%

Borse europee positiva a metà seduta, con gli investitori che attendono le decisioni delle banche centrali. In settimana sono attese le riunioni della Fed, con la previsione di un taglio dei tassi d'interesse di un quarto di punto, della Bank of England e la BoJ. Sotto i riflettori anche le mosse sul fronte dei dazi da parte degli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1748 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Parigi (+1%), dopo la decisione di Fitch e le turbolenze politiche interne. Il rendimento dell'Oaf a dieci anni si attesta al 3,48%, azzerando lo spread con l'Italia. Sul fronte azionario in rialzo anche Milano (+0,8%), Madrid (+0,4%), Francoforte (+0,3%). In controtendenza Londra (-0,1%). I principali listini europei sono sostenuti dalle banche (+0,8%) e dal lusso (+1,2%). Poco mossa l'energia (+0,07%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,6% a 63,06 dollari al barile e il brent a 67,29 dollari (+0,4%). Scivola la farmaceutica (+0,7%), mentre si guarda alle politiche commerciali degli Stati Uniti.

A Piazza Affari corrono Cucinelli (+3%) e Moncler (+2,7%). Avanzano anche Leonardo (+2,2%), con tutto il settore della difesa europeo, e Stm (+2,2%). Tra le banche svetta Intesa (+2,2%), con Bper (+1,8%) e Popolare Sondrio (+1,6%). In controtendenza Mps (-0,5%) e Mediobanca (-0,4%), quest'ultima si assesta sui massimi storici dopo aver toccato i 22 euro. Seduta fiacca per Amplifon (-0,9%), Tenaris e Diasorin (-0,6%), Recordati (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 79 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,48 per cento.