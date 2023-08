Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo i dati sull'industria

Le Borse europee proseguono in rialzo nonostante il calo della produzione industriali in alcuni Paesi dell'Eurozona. L'attenzione dei mercati si concentra sul mercato del lavoro negli Stati Uniti i cui dati arriveranno nel pomeriggio. Fari puntati anche sulle banche centrali e sulle decisioni che saranno prese in autunno sul rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0949 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Parigi (+0,72%), Francoforte (+0,5%), Madrid (+0,4%) e Londra (+0,3%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,6% a 82,04 dollari al barile e il Brent a 85,6 (+0,4%). Bene anche le banche (+0,7%) e le assicurazioni (+0,5%). A Parigi Credit Agricole guadagna il 5%, dopo i robusti risultati del primo semestre. A Francoforte è in calo Commerzbank (-4,6%), dopo i conti. Positive le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che inverte la rotta rispetto all'avvio. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,6% a 29,4 euro. Seduta in flessione per le Tlc (+0,2%). Giornata poco mossa per i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 164 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,26%. In lieve aumento il rendimento del Bund tedesco che si attesta al 2,61% (+2 punti base) e quello della Spagna al 3,64% (+1 punto).