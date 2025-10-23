Borsa: l'Europa prosegue positiva, allunga il petrolio

Le Borse europee si confermano positive con l'avvio di Wall Street debole mentre la lente resta sul rialzo del petrolio con le sanzioni degli Stati Uniti alla Russia. Il wti tocca i 62 dollari (+6%), il brent allunga a 66 dollari (+5,4%). Anche il gas continua ad avanzare con i contratti Ttf che ad Amsterdam registrano un +2% a 32,4 euro al megawattora.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, guadagna un quarto di punto con la corsa proprio dei titoli legati all'energia. Vendite invece sui tecnologici. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale dello 0,54% con Eni in testa (+3%) seguita da Moncler e poi da Prysmian (+2,6%). Leonardo segna un 1,8% dopo l'accordo con Airbus (+0,6%) e Thales (+0,9%) nel settore spaziale. Scivola ulteriormente a -13% Stm dopo i conti in calo del trimestre. Tra le altre Piazze Parigi guadagna lo 0,49%, Madrid lo 0,36% mentre Francoforte è debole a -0,2%. Londra sale, invece, dello 0,7%.

Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 78,9 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,36%, azzerando il differenziale con l'Oat francese. Infine per i cambi l'euro è poco mosso sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,16 sul biglietto verde.