Borsa: l'Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,9%

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati restano in tensione dopo la scure di Fitch sugli Stati Uniti. In vista delle decisioni della Bank of England sui tassi, l'attenzione degli investitori si focalizza sulle mosse in autunno. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0953 sul dollaro. In flessione anche i titoli di Stato del Vecchio continente. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. Maglia nera per Madrid (-1,6%). In calo anche Londra e Francoforte (-1%), Parigi (-0,8%) e Milano (-0,9%). I listini sono appesantiti dalle utility (-1,5%), con il prezzo del petrolio che rialza la testa. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 4,3% a 28,3 euro al megawattora. Seduta in calo anche per i finanziari dove le banche cedono l'1,4% e le assicurazioni l'1,6%. Male anche i tecnologici (-1%) e le auto (-0,6%). Vendite sull'energia (-0,7%), con il petrolio in netto calo. Il Wti scende dello 0,6% a 80,88 dollari al barile e il Brent si attesta a 84,5 dollari (-0,4%). A Piazza Affari scivolano Bper (-2,9%) e Banco Bpm (-2%), in attesa dei conti del semestre. Male anche Nexi (-2,7%) e A2a (-1,9%). Poco mosso il titolo Ferrari (-0,03%) che recupera dopo il netto calo nel giorno dei conti che segnano ricavi e utile in crescita e le stime riviste al rialzo. Vola Iveco (+9,2%), dopo che nel trimestre il gruppo ha segnato ricavi e utile in crescita e ha alzato le prospettive per l'anno. In luce anche Prysmian (+2,3%) e Amplifon (+1,8%).