Borsa: l'Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,7%

Le Borse europee si confermano in calo, con l'avvio di Wall Street, nell'ultima seduta di una settimana caratterizzata dalle elezioni americane con la vittoria di Trump e il taglio dei tassi da parte della Fed. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto con i titoli legati ai beni di consumo sotto vendita. Bene, invece, l'immobiliare. Milano cede lo 0,7% con il Ftse Mib che prosegue sotto i 34mila punti. In luce Mps (+3,49%) dopo i conti mentre cedono Unipol (-5,78%) e Recordati (-3,75%). Giù anche Stellantis (-4,3%) e prese di beneficio su Iveco (-4,1%). Di buon passo Pirelli (+3,1%) all'indomani della trimestrale e Saipem (+3%). Tra le altre Piazze Parigi lascia lo 0,91%, Francoforte lo 0,68%. Anche Londra segue la scia e perde lo 0,61 per cento. Lo spread tra Btp e Bund torna sui livelli dell'apertura a 128 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,7%. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del gas si conferma oltre quota 42 euro la megawattora con un rialzo del 2,9%. Cede invece il petrolio con il Wti a 71 dollari (-1,7%) e il Brent a 74,5 (-1,5%). L'euro è in calo sul dollaro e passa di mano a 1,0753 sul biglietto verde.