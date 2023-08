Borsa: l'Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,6%

Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano l'esito debole di alcune trimestrali. Dopo i dati sulla manifattura, l'inflazione e il Pil dell'Europa c'è chi è pronto a scommettere su una posizione più morbida delle banche centrali sulla politica monetaria. Sul versante valutario l'euro scende a 1,0974 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. In calo Parigi e Madrid (-0,9%), Francoforte (-0,8%), Milano (-0,6%) e Londra (-0,30%). I listini sono appesantiti dal comparto dell'automotive (-1,5%). In flessione anche le banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,4%). Andamento negativo per le utility (-0,5%), con il prezzo del gas in netto calo dopo la fiammata oltre i 30 euro. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,1% a 28 euro al megawattora. Tiene l'energia (+0,05%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 81,2 dollari al barile (-0,7%) e il Brent a 84,8 dollari (-0,7%). Poco mossa la farmaceutica (-0,05%) che guarda alla trimestrale di Pfizer con ricavi in calo. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 162 punti con il tasso del decennale italiano al 4,14% (+6 punti base). Salgono anche i rendimenti della Spagna al 3,55% (+5 punti) e quello della Grecia al 3,8% (+7 punti). A Piazza Affari prosegue pesante Nexi (-6%), dopo i conti. Scivolano anche Mediolanum (-3,5%), Mps (-2,9%) e Moncler (-2,3%). Nel listino principale mostra i muscoli Tim (+2%), dopo i brillanti risultati di Tim Brasil.