Borsa: l'Europa prosegue in calo aspettando la Bce

Indici in calo per tutte le Borse in Europa e future sugli indici americani contrastati (Dj -0,2% e Nasdaq +0,02%) dopo il fitto elenco di utili trimestrali e in attesa della decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea. Lo Stoxx Europe 600 cede lo 0,4%, Parigi cede lo 0,8%, Francoforte lo 0,17%, Londra lo 0,58%, Madrid l'1,35%, Milano lo 0,8 per cento.

Remy Cointreau crollata del 7,2% dopo aver tagliato le previsioni per l'anno fiscale in corso; nel frattempo Campari vola in rialzo dell'11,4 per cento. Tra i finanziari bene Ing (+4,6%) con utili sopera le stime. Sul listino milanese pioggia di vendite su Stellantis (-6,3%) e Prysmian (-5,5%) mentre salgono Italgas (+3.5%) e Tenaris (+2,3%).