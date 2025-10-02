Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

2 ott 2025
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Europa prosegue il rialzo con Francoforte e Parigi

Le Borse europee confermano il rialzo con l'avvio di Wall Street. Di slancio sempre Francoforte che allunga a +1,5%. Parigi sale dell'1,147%. Marginale Milano (Ftse Mib +0,24%) con i bancari che restano sotto vendita mentre Stellantis guadagna il 9,46%. Nel credito Mediobanca cede il 2,23%, Unicredit il 2,17%, Banco Bpm l'1,98%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di quasi un punto percentuale con il tech che corre. Buon passo poi per gli industriali e i farmaceutici.

Lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente puntando gli 82 punti. Resta vicino allo zero il differenziale con l'Oat francese. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53% cosi come i titoli transalpini.

Sul fronte delle materie prime, il petrolio è in calo con il wti che cede lo 0,84% poco sopra 61 dollari mentre il brent è sotto i 65 dollari al barile. Il gas cede un quarto di punto percentuale con il prezzo che si fissa a 31,3 euro al megawattora. L'oro viaggia a 3.883 dollari l'oncia dopo un massimo di giornata a 3.896.

Infine per i cambi l'euro è a 1,1726, poco mosso rispetto al dollaro.

