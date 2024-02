Borsa: l'Europa prosegue cauta, Milano marginale a +0,13%

Le Borse europee si confermano all'insegna della cautela a metà giornata. Gli indici guardano, soprattutto, ad un paio di dati macro dagli Stati Uniti. La lente è sugli ordini di beni durevoli e di merci e il dato sui prezzi delle case. Nell'attesa i future su Wall Street sono positivi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è sempre piatto con gli acquisti sui tecnologici che bilanciano le vendite sui farmaceutici e i titoli legati ai beni di prima necessità. Milano è marginale con il Ftse Mib che registra un +0,13% a 32.598 punti. Si consolida Campari (+6%) in scia ai conti e alle previsioni di fare meglio del settore. Passo deciso anche Saipem (+3,4%). Giù Banca Generali (-1,6%), Recordati (-1,47%). Tra le altre Piazze Parigi segna un +0,12%, Francoforte un +0,5%. Poco mossa Londra (-0,03%). Lo spread tra Btp e Bund risale e si avvicina a 146 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,88%. Sul fronte delle commodity il petrolio, pur indebolendosi, resta con il Wti su quota 77,4 dollari e con il Brent a 82,3 dollari. Il prezzo del gas si conferma poco sopra i 23 euro al megawattora in calo del 3%. Per i cambi l'euro risale leggermente sul dollaro con cui passa di mano a 1,0859.