Borsa: l'Europa procede cauta in attesa Ny, Milano +0,28%

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela a metà seduta con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di mezzo punto mentre gli acquisti si concentrano su farmaceutici, l'energia e i finanziari. Wall Street è attesa positiva.

Sui listini del Vecchio Continente sono da registrare le prese di beneficio sui tecnologici dopo i rialzi della settimana. Tra le singole Piazze Madrid è la migliore con un +0,75% mentre Francoforte gira a -0,11%. Parigi è marginale a +0,1% e Milano registra un +0,28% con Tim in luce (+4,7%) con buone prospettive per Tim Enterprise. Gli analisti rivalutano modello di business e attese di redditività. Londra è positiva con il Ftse 100 che sale dello 0,54%.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla e si riporta verso gli 82 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende al 3,5% sugli stessi livelli dell'Oat francese.

Tra le materie prime, l'oro resta in calo e passa a 3.865 dollari l'oncia. Il petrolio va riducendo il rialzo con il wti a 60,6 dollari e il brent a 64,3 dollari al barile. Il gas è stabile a 35,5 euro al megawattora.

Infine per i cambi l'euro resta più forte del dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1740 sul biglietto verde.