Borsa: l'Europa positiva scommette sul calo dei tassi nel 2024

Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo. Gli investitori, secondo gli analisti, guardano al rallentamento dell'economia globale e scommettono su un calo dei tassi d'interesse nel prossimo anno. Sotto i riflettori restano in calo dell'inflazione e il livello debole del petrolio. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0844 sul dollaro ed i titoli di stato registrano in decisa flessione. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Londra e Parigi (+0,7%), Francoforte e Madrid (+0,6%). I principali listini sono sostenuti dal comparto immobiliare e della farmaceutica (+1,2%). Rimbalza il lusso (+1%), dopo il forte calo della vigilia. Seduta in rialzo anche per le banche e le assicurazioni (+0,5%). Sale l'energia (+0,4%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti sale dello 0,3% a 73,1 dollari al barile e il Brent a 77,7 dollari (+0,3%). Acquisti sulle utility (+0,4%), con le quotazioni del gas in rialzo a 46 euro al megawattora. Sul fronte dei titoli di Stato si registra in deciso calo dei tassi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 173 punti nel giorno in cui arriva Moody's. Il rendimento del decennale italiano cede 8 punti base al 4,25%. In calo anche il tasso del Bund tedesco al 2,52% (-6 punti). Flettono anche quelli della Spagna al 3,51% (-7 punti) e quello della Grecia al 3,75% (-5 punti).