Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,1%

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Gli investitori si concentrano sulla ricerca di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica economica. Sotto i riflettori restano l'andamento della crescita economica globale e le tensioni geopolitiche. Sul versante valutario l'euro scende a 1,0879 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,4%), Milano (+0,1%) mentre è in controtendenza Londra (-0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%). Seduta in rialzo per le utility (+0,2%), con il prezzo del gas che scende dello 0,9% a 43,7 euro al megawattora. Poco mosse le assicurazioni (+0,03%) mentre le banche cedono lo 0,1%. In netto calo l'energia (-2,4%), con il prezzo del petrolio in picchiata. Il Wti scende del 4,5% a 74,3 dollari il barile e il Brent scende a 78,9 dollari (-4%), dopo la decisione dell'Opec+ di posticipare la sua riunione al 30 novembre, segnalando tensioni dietro le quinte per le quote. Poco mosso il prezzo dell'oro che resta poco sopra i 2.000 dollari all'oncia. In lieve calo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 174 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,26%. A Piazza Affari corrono Moncler e Campari (+2,1%). Acquisti anche per Mps (+1,7%), in rimbalzo dopo il calo della vigilia e con Moody's che ha migliorato i rating di un gradino. In lieve flessione Enel (-0,6%), nel giorno della presentazione della strategia 2024-2026. In fondo al listino Tenaris (-2,2%), Eni (-1,8%) e Saipem (-1,3%). Vendite anche su Leonardo (-1,6%).