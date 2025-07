Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,7%

Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio in calo di Wall Street. I mercati restano in attesa degli sviluppi sui dazi annunciati da Donald Trump. Nelle prossime ore saranno inviate le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali. Dollari in rialzo sulle principali valute con l'euro che scende a 1,1737.

L'indice stoxx 600 sale dello 0,2%. Positive Francoforte (+0,8%), Milano (+0,7%), Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%). Debole Londra (-0,1%). I listini sono sostenuti dalle banche (+0,9%) e dalle assicurazioni (+0,8%). Bene anche il settore tecnologico (+0,8%). Seduta negativa per l'energia (-1,6%), con il petrolio che inverte la rotta rispetto alla mattinata. Il Wti guadagna lo 0,6% a 67,39 dollari al barile e il Brent sale dell'1% a 68,98 dollari.

In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 85 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,49% e quello tedesco al 2,63%.

A Piazza Affari corre Buzzi (+4,4%). Si mettono in mostra le assicurazioni con Unipol (+1,6%) e Generali (+1,1%), quest'ultima con il giudizio positivo di Jp Morgan che consiglia di 'sovrapesare' il titolo nei portafogli e aumenta a 37 euro il target price. Bene Mps (+1,7%), dopo la pubblicazione del prospetto per l'offerta su Mediobanca (+0,1%) ed in vista del Cda di Piazzetta Cuccia per le valutazioni. Sale Bper (+1,2%), dopo il rilancio dell'offerta su Popolare Sondrio (+0,9%). Seduta negativa per Snam (-1,5%) e Saipem (-1,4%). Male anche Stellantis (-1%). Fuori dal listini principale poco mossa Banca IFis (-0,1%), il primo giorno della riapertura dei termini dell'opas su Illimity (+0,2%).