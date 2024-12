Borsa: l'Europa positiva dopo l'inflazione Usa

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'inflazione Usa in linea con le attese. Gli investitori scommettono su un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. In flessione i rendimenti dei titoli di stato europei. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,2%. Positive Londra e Parigi (+0,3%), bene Milano (+0,6%), poco mossa Francoforte (-0,04%). In controtendenza Madrid (-1%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund scende a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano in flessione al 3,18% e quello tedesco al 2,10%. Scendono i tassi della Spagna al 2,74% e della Grecia 2,88 per cento.