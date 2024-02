Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,3%

Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto rialzo. Dopo i risultati delle trimestrali, sui mercati torna l'ottimismo mentre resta l'incognita dell'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. L'annuncio negli Usa di investimenti da parte di Nvidia spinge il settore dei semiconduttori. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0851 sul dollaro mentre sono poco mossi i titoli di Stato. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,7% a 494 punti, sui massimi storici dopo aver sfiorato i 496 punti. Tonica Francoforte (+1,4%), nonostante i dati poco brillanti dell'indice Pmi manifatturiero, Milano (+1,3%), Parigi (+1%), Madrid (+0,5%), Londra (+0,2%). A spingere i principali listini è il comparto tecnologico (+2,9%). Brillanti le auto (+2,6%), dopo i conti di Mercedes (+5,4%). Positivo il settore finanziario (+1%) dove si mettono in mostra le assicurazioni (+1,5%), dopo i risultati di Zurich e Axa (+2,5%). Sale l'energia (+1%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti guadagna lo 0,1% a circa 78 dollari al barile. Il Brent si attesta a 83,1 dollari (+0,1%). Poco mosse le utility (-0,1%) con il prezzo del gas che scende dell'1,4% a 23,6 euro al megawattora. A Piazza Affari vola Tenaris (+10%), con i risultati in crescita del 2023. Brilla Stm (+3,5%), in linea con il settore globale. Avanzano le banche dove Banco Bpm (+3,6%), Mps (+2,9%), Bper (+2%), Intesa e Unicredit (+0,7%). Debole Tim (-0,2%), alle prese con le vicende legate alla cessione della Rete. Giù Terna e Italgas (-1%).