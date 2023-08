Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,7%

Le Borse europee proseguono in terreno positiva mentre si guarda alle turbolenze che arrivano dalla Cina dopo le difficoltà finanziarie di Country Garden Holding. Gli investitori, complice anche il clima di metà agosto, guardano all'andamento della crescita economica globale mentre cercano spunti sulle mosse delle banche centrali in autunno sulla politica monetaria. Sul versante valutario l'euro è poco mosso a 1,0947 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,25%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. A guidare i listini del Vecchio continente c'è Milano (+0,7%). Bene anche Francoforte (+0,5%), dopo i dati in calo sui prezzi all'ingrosso, Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,2%). Fiacca Londra (-0,2%), in vista di una serie di dati macroeconomici che serviranno a indicare la strada che dovrà percorrere la Banda d'Inghilterra. I listini sono sostenuti dalle banche (+0,3%) e dalle assicurazioni (+0,5%), con le ipotesi di aggiustamenti alla tassa sugli extraprofitti in Italia e mentre gli istituti di credito recuperano sette dei dieci miliardi di capitalizzazione persi la settimana scorsa. La vicenda di Country Garden non scuote il comparto immobiliare europeo (0,1%). Poco mosse le utility (+0,01%), con il gas che sale dell'1,4% a 35,8 euro al megawattora. In calo l'energia (-0,6%), mentre il petrolio continua a scendere. Il Wti cede lo 0,3% a 82,9 dollari al barile e il Brent a 86,6 (-0,2%). A Piazza Affari balzo delle banche con Mps (+4,9%), Bper (+3,1%) e Banco Bpm (+2,1%). Si muovono con un rialzo dell'1,8% sia Tim, dopo l'accordo Mef-Kkr sulla rete e la posizione di Vivendi, che Saipem, con l'acquisizione di nuovi contratti.