Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,4%

Le Borse europee si muovono in terreno positivo mentre si guarda alle nuove sanzioni per la Russia, in particolare quelle Usa che colpiscono le società petrolifere e che hanno provocato un balzo del greggio. Sotto i riflettori anche i timori per le tensioni tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l'euro a 1,1591 e la sterlina a 1,3343.

L'indice stoxx 600 sale dello 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. In rialzo Londra (+0,6%), Parigi e Milano (+0,4%) e Madrid (+0,1%), mentre è in calo Parigi (-0,3%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+2,9%), con il netto rialzo del petrolio. Il Wti guadagna il 5,6% a 61,78 dollari al barile e il Brent si attesta a 65,91 dollari (+5,3%). Seduta positiva per il settore del lusso (+1,3%), dopo i conti alcuni dei principali gruppi del settore della moda. Corre Kering (+10%), bene Moncler (+2,1%) e Burberry (+2,9%).

Poco mosse le utility (+0,02%), mentre il prezzo del gas guadagna il 2,4% a 32,54 euro al megawattora. Giù il settore tecnologico (-0,8%), appesantito dalle prospettive poco brillanti delle società dei microchip.

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 79 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,36% e quello tedesco al 2,57%.

A Piazza Affari scivolone per Stm (-9%), dopo i risultati del trimestre con ricavi e utile in calo e le prospettive deboli. In calo anche Tim e Campari (-1,5%), Stellantis (-1,1%). Corrono Unipol (+3%) e Eni (+2,3%). In luce Leonardo (+2,3%), dopo l'accordo con Aribus (+0,5%) e Thales (+1,6%) per una nuova società sullo spazio.