Borsa: l'Europa poco mossa dopo Wall Street, Milano -0,3%

Borse europee poco mosse nonostante l'avvio tonico di Wall Street, con gli investitori che cercano di difendere i forti rialzi messi a segno dai listini nell'ultimo periodo, confortate dai dati sull'inflazione di Germania e Francia migliori delle attese. Londra e Parigi guadagnano lo 0,1%, Francoforte lo 0,2% mentre Milano cede lo 0,3%. A New York il Nasdaq balza dell'1,6% e il Dow Jones guadagna lo 0,4% mentre segnali di raffreddamento dell'inflazione arrivano dall'indice Pce, che misura i prezzi per la spesa per i consumi personali, salito a giugno del 3%, il ritmo più lento in due anni, mentre la spesa dei consumatori, cresciuta dello 0,4% a giugno, al top da gennaio, conforta sulla resilienza dell'economia. A Piazza Affari corrono Iveco (+3%), Banca Generali (+2,7%), Azimut (+2,5%), Stellantis (+2,1%), Mediobanca (+1,4%) e Banca Mediolanum (+1,3%) mentre crolla Erg (-5,7%) dopo una trimestrale debole e la revisione delle stime, assieme a Cnh Industrial (-5,5%) e a Stm (-4,3%), oggetto di prese di beneficio dopo il rally della vigilia. Fiacche dopo i conti anche A2A (-1,2%) ed Eni (-0,2%) mentre avanza Intesa (+1,3%). Sul fronte dei titoli di Stato salgono leggermente i rendimenti dei bond dell'Eurozona, con quello del Btp che sfiora il 4,1% mentre lo spread con il Bund tedesco si apre di un paio di punti, a 162 punti base. Fiacco il petrolio, che perde lo 0,5%, con il wti a 79,7 dollari al barile, mentre è in picchiata il gas, che cede ad Amsterdam l'8,2% a 26,1 euro.