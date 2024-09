Borsa: l'Europa piatta in attesa dei dati Usa, Milano +0,2%

Mercati azionari europei senza una direzione precisa in attesa dei dati sull'occupazione dagli Stati Uniti, che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,3%, con Milano in aumento dello 0,2%. Londra e Francoforte sono piatte, mentre Amsterdam cede lo 0,4% e Parigi lo 0,6%. Lo spread Btp-Bund (a 144 punti) e l'euro (a 1,109 contro il dollaro) restano calmi, mentre il gas risale dell'1,6% a 36,4 euro al Megawattora. Il petrolio cresce dello 0,8% cercando di recuperare quota 70 dollari al barile. In questo contesto in Piazza Affari sempre forte Enel che cresce dell'1,2%, con Erg, Snam e Generali in rialzo di un punto percentuale. Deboli invece Moncler (-1,6%), Tenaris (-1,8%) e soprattutto Brunello Cucinelli, che scende del 3,7% a 86,2 euro anche sulla debolezza del settore del lusso a livello internazionale.