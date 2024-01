Borsa: l'Europa peggiora dopo l'inflazione, salgono i tassi

Le Borse europee peggiorano dopo l'inflazione nell'Eurozona che a dicembre si è attestata al 2,9% rispetto al 2,4 di novembre. I dato è uno degli elementi che sarà valutato dalla Bce per decidere le prossime mosse sulla politica monetaria. In rapido aumento i rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0908 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,8%. Maglia nera per Parigi (-1%), appesantita anche dal comparto delle bevande dopo l'avvio da parte della Cina di una indagine antidumping per i produttori di liquori europei. Male anche Madrid e Londra (-0,9%), Francoforte (-0,8%) e Milano (-0,6%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund è stabile a 168 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,84%. In aumento anche i tassi dei titoli spagnoli al 3,15% (+5 punti base), quello greco al 3,29% (+6 punti) e quello tedesco al 2,17% (+4 punti).