Mercati azionari europei in marginale calo: la Borsa peggiore in apertura è Francoforte che cede lo 0,3%, con Londra e Madrid in ribasso dello 0,2% e Parigi negativa dello 0,1%. Piatta Amsterdam. In forte calo gli indici azionari di Mosca, che cedono oltre il 3% dopo le nuove sanzioni occidentali alla Russia e alla stessa Borsa moscovita.