Borsa: l'Europa non reagisce al Pil Usa, Milano -0,6%

Non reagiscono al balzo del Pil Usa (+3,8%) le principali borse europee, che si mantengono in territorio negativo, così come i contratti future su Wall Street. La peggiore è Francoforte (-1,14%), preceduta da Parigi (-0,83%), Milano (-0,6%), Londra (-0,5%) e Madrid (-0,45%). Sfiora gli 84 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,3 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,77%.

In rosso il comparto della difesa con Hensoldt (-2,48%), Rolls-Royce (-1,4%) e Leonardo (-1,13%). Deboli i bancari Mps (-1,15%), Mediobanca (-0,78%), Bper (-0,76%), Unicredit (-0,54%) e Intesa (-0,4%). In lieve rialzo e Banco Bpm (+0,1%), brillante Commerzbank (+1,57%) al secondo rialzo consecutivo dopo l'annuncio del riacquisto di titoli per 1 miliardo di euro.