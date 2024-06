Borsa: l'Europa negativa dopo Wall Street, Milano -0,5%

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street e con una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti. L'attenzione degli investitori si focalizza sulle banche centrali e sulle decisioni relative al taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0702 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,5%. In flessione Parigi (-1,1%), Francoforte (-1,2%), Madrid (-0,8%), Milano (-0,5%) e Londra (-0,3%). Vendite sul comparto dell'industria aeronautica e della difesa (-5,4%), con Airbus che cede il 12% dopo aver rivisto i target per l'anno. In flessione le banche (-0,6%) e le assicurazioni (-0,4%). Male anche i tecnologici (-0,6%), con le mosse di Nvidia. Seduta positiva per le utility (+0,1%), con il prezzo del gas che sale dell'1,8% a 34,7 euro al megawattora. Positiva l'energia (+0,4%), mentre il prezzo del petrolio scende. Il Wti si attesta a 81,3 dollari al barile (-0,4%) e il Brent a 85,7 dollari (-0,4%). A Piazza Affari scivola Leonardo (-3,1%). Male anche Prysmian, Iveco e Tim (-2,2%) e Pirelli (-2%). Scattano le prese di profitto per le banche dopo il rally della vigilia e con i protagonisti del risiko che smorzano gli entusiasmi. Popolare Sondrio cede l'1,9%, Banco Bpm (-1,8%), Mps (-1,5%) e Bper (-0,3%). In luce Saipem (+1,7%), Snam (+1%), Eni (+0,7%).