Borsa: l'Europa migliora, Milano azzera le perdite

Le Borse europee migliorano, dopo un avvio in netto calo per l'attacco di Hamas a Israele ed il rischio di una escalation del conflitto. Prosegue in rialzo, invece, l'andamento delle materie prime tra cui oro, petrolio e gas. Sul fronte valutario il dollaro si rafforza sull'euro e sulla sterlina. L'indice d'area stoxx 600 gira in positivo e guadagna lo 0,1%. Azzera le perdite Piazza Affari (+0,02%), positiva Londra (+0,6%), mentre sono fiacche Parigi e Madrid (-0,1%) e Francoforte (-0,2%), quest'ultima dopo il dato negativo della produzione industriale. In calo Tel Aviv (-0,4%), dopo il tonfo della viglia. I principali listini europei sono sostenuti dal comparto dell'energia (+2,5%). Corre il petrolio con il Wti che guadagna il 3,1% a 85,3 dollari al barile e il Brent a 86,9 dollari (+2,7%). In luce le utility (+0,9%), con il gas che torna sopra i 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni del Ttf guadagnano l'8,8% a 41,6 euro, con il conflitto in Israele, gli scioperi in Australia dei lavoratori degli impianti di Gnl e la perdita sospetta in un gasdotto sottomarino che collega Finlandia e Estonia. Seduta in calo per il comparto finanziario (-0,5%). In particolare le banche cedono lo 0,6% e le assicurazioni lo 0,1%. Sale il comparto dell'aeronautica e della difesa (+1,8%). A Piazza Affari scivola Tim (-2%), dopo che fonti del Mef hanno confermato in modo categorico l'intenzione di acquistare una quota della rete, definendo infondate le ipotesi circolate dopo l'incontro la scorsa settimana al Tesoro con Vivendi. Vendite anche per Moncler (-1,9%), Amplifon (-1,7%) e Bper (-1,5%). Prosegue la corsa di Leonardo (+6,2%). In luce Eni (+2,1%) e Saipem (+1,4%).