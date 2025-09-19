Borsa: l'Europa migliora, Milano +0,78% in attesa di Fitch

Avanzano bene intonate le Borse europee anche se i futures Usa, dopo i nuovi record raggiuti ieri, sono al momento incerti. Piazza Affari guadagna lo 0,78% in attesa stasera a mercati chiusi del giudizio di Fitch sull'Italia con il possibile upgrade dall'attuale BBB- con outlook positivo.

Corrono Stellantis (+3,8%) e Unipol (+3,3%), la prima promossa da Berenbeg, la seconda da Barclays. Fa meglio Parigi (+0,97%) mentre Francoforte guadagna lo 0,41%. Londra resta indietro (+0,06%) per il deficit pubblico maggiore delle previsioni.

In giornata i mercati attendono la telefonata tra il presidente cinese Xi e Trump alle ore 15 con al centro il tema TikTok ma con qualche probabilità che vengano affrontate anche le questioni legate ai rapporti commerciali fra i due paesi.

Sull'obbligazionario in area euro c'è da segnalare che i rendimenti in stamane hanno segnato una crescita sull'onda della Bank of Japan che con l'annuncio della vendita di parte del portafoglio di Etf azionari e immobiliari ha fatto salire le aspettative di un prossimo aumento dei tassi in Giappone. Lo spread Btp Bund è ora a 79,3 punti base col rendimento italiano poco mosso al 3,52 percento.