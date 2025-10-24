Borsa: l'Europa migliora dopo l'inflazione Usa

Le Borse europee migliorano dopo il dato dell'inflazione migliore delle attese e le prospettive sulle decisioni della Fed per il taglio dei tassi. Si muovo in rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Sul versante valutario il dollaro si rafforza sull'euro e sul dollaro.
Nel Vecchio continente in positivo Londra (è0,1%), Francoforte (+0,2%), Parigi (-0,3%), Madrid e Milano (-0,09%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 79 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,40%.
In lieve rialzo il petrolio. Il Wti sale dello 0,1% a 61,87 dollari al barile e il Brent guadgna lo 0,2% a 66,14 dollari.