Borsa: l'Europa migliora con le trimestrali e aspetta la Fed

Le Borse europee migliorano nel corso della mattinata in attesa delle indicazioni che darà il presidente della Fed, Jerome Powell, a valle della riunione della banca centrale americana che dovrebbe tagliare nuovamente i tassi. All'ottimismo degli investitori contribuiscono i segnali incoraggianti sui dazi con Cina, Corea del Sud e India che arrivano dal presidente Usa Donald Trump e la fiducia nelle prospettive dell'intelligenza artificiale.

Londra sale dello 0,6%, Milano dello 0,5%, Parigi è invariata e Francoforte cede lo 0,1% mentre a New York i future segnano nuovi rialzi, con l'S&P 500 che avanza dello 0,3% e il Nasdaq dello 0,5% mentre Nvidia, in rialzo del 3% nel pre-market, potrebbe essere la prima società a superare i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.

In attesa, tra oggi e domani, dei conti di cinque megacap Usa (Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon), gli investitori continuano a restare focalizzati sui risultati trimestrali. In Europa scivolano Moncler (-4,1%) e Ubs (-1,4%), che sconta l'incertezza sui rischi legali a dispetto di conti sopra le attese, mentre corrono Deutsche Bank (+2,4%) e Santander (+4%) e spiccano il volo Mercedes (+5,3%), grazie alla conferma dell'outlook e a risultati giudicati solidi dagli analisti, e Adyen (+6,3%), che mette a segno ricavi oltre le attese.

A Piazza Affari avanzano Fineco (+3,2%) e Stellantis (+2,4%) mentre le buone trimestrali delle banche europee contribuiscono alla corsa della Popolare di Sondrio (+2,7%), di Mps (+2,6%) e di Bper (+2,4%). In controtendenza, invece, Leonardo (-2%), reduce dal collocamento del 9,4% di Avio (-4%), Cucinelli (-1%) e Campari (-0,5%).

Poco mossi i titoli di Stato, con il rendimento del Btp che scende di un punto base, al 3,38%, al pari dello spread con il Bund, in calo a 77 punti base, mentre si muove attorno alla parità il petrolio, con il Wti che oscilla attorno ai 60 dollari al barile (+0,3% a 60,3 dollari), e l'oro riaggancia quota 4.000 dopo le forti vendite delle scorse sedute, muovendosi attorno ai 4.020 dollari l'oncia.