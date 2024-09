Borsa: l'Europa lima il calo, lo yen si rafforza sul dollaro

Le Borse europee limano il calo, con Wall Street che gira in rialzo dopo i dati americani sui posti di lavoro. Sul fronte valutario lo yen guadagna l'1% e si attesta a 144,15 sul dollaro. L'euro sale a 1,1088 sul biglietto verde. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1%. In flessione Parigi (-1%), appesantita dal comparto del lusso, Francoforte (-0,7%), Madrid (-0,6%), Londra (-0,4%) e Milano (-0,3%). Pesa il calo dei tecnologici (-3,5%), con le vicende di Nvidia che impattano su tutto il settore, e del lusso (-2,3%). Giù anche le banche (-0,4%) e l'energia (-0,5%). Risale il petrolio con il Wti che guadagna lo 0,1% a 70,43 dollari al barile e il Brent a 73,72 dollari (+0,1%). In calo i rendimenti dei titoli di Stato, mentre si guarda ad un taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Lo spread tra Btp e Bund scende a 143 punti, con il tasso del decennale italiano in calo 9 punti base al 3,64% e quello tedesco al 2,21% (-6 punti). A Piazza Affari scivola Moncler (-4,1%). Giù anche Amplifon (-2,7%) e Prysmian (-1,5%). In positivo Saipem e Tim (+2,2%). In luce le banche con Mediolanum e Popolare Sondrio (+1,2%).