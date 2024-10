Borsa: l'Europa incerta in attesa dei dati Usa, debole Madrid

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente fiacchi, in attesa dell'avvio di Wall street, su cui i futures sono ancora incerti, e soprattutto della raffica di dati sull'economia statunitense che anticipa l'avvio della Borsa Usa. In questo clima, il listino peggiore in Europa è quello di Madrid che perde lo 0,8%, mentre Amsterdam cede lo 0,3%, Londra e Parigi lo 0,2% e Francoforte oscilla sulla parità. Di qualche frazione meglio di tutti fa Piazza Affari, che sale dello 0,3%, con Bper che corre del 5,4% a 5,6 euro dopo l'approvazione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps, Generali e Unicredit in crescita ampiamente oltre il punto. Tra i titoli principali, Tim invece scende di un punto percentuale, con Iveco che cede l'1,4% e Prysmian l'1,8%. Sui mercati valutari l'euro tiene a 1,093 contro il dollaro, con lo spread Btp-Bund a 10 anni in lieve calo a 129 punti base. Nel settore dell'energia il petrolio sale dell1,3% a 74 dollari al barile e il gas è in crescita del 2,9% a 39,4 euro al Megawattora.