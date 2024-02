Borsa: l'Europa incerta dopo l'inflazione Usa, salgono i tassi

Le Borse europee sono contrastate dopo l'inflazione Pce negli Stati Uniti e all'indomani del dato sul Pil. Tutti elementi che saranno analizzati dalla Fed per valutare un allentamento della politica monetaria. Intanto salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,0836 sul dollaro. L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,04%). In calo Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,4%) mentre sono positive Francoforte (+0,3%), dopo il dato sull'inflazione, Londra e Milano (+0,4%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 142 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,89%. In aumento anche la Spagna al 3,34% e la Grecia al 3,5 per cento. A Piazza Affari volano Saipem (+12%), Moncler (+3,9%), Prysmian (+3,6%) e Poste (+3%), dopo i conti del 2023. In fondo al listino principale in netto calo Tim (-2%), Iveco (-1,7%) e Nexi (-1,6%).