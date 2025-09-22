Borsa: l'Europa in rosso con Wall Street, Milano -0,02%

Le Borse europee proseguono in rosso con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con l'automotive sotto pressione. A pesare il profit warning di Volkswagen (-3,9%) a seguito delle prospettive di Porsche (-4,3%) che incide su Francoforte. Il Dax lascia sul terreno lo 0,7%. Parigi perde lo 0,36%, Madrid l'1,13%, Milano è marginale a -0,02% con Stellantis che perde il 3% mentre sul versante opposto Lottomatica all'esordio sul Ftse Mib, guadagna il 3,89%.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 79,5 punti base. Il differenziale con l'Oat francese è negativo per 2,1 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, il transalpino sfiora il 3,56%.

Sul fronte delle materie prime, l'oro è in lieve calo a 3.720 dollari l'oncia ma non lontano dai massimi di 3.728 dollari. Il petrolio è in calo con il wti che cede l'1% a 62 dollari. Il brent cala dello 0,96% ed è poco sopra i 66 dollari al barile. Anche il gas è in flessione con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono lo 0,88% a 32 euro al megawattora.

L'euro è in ripresa sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1775 sul biglietto verde.