Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Borsa: l'Europa in rosso con Wall Street, Milano -0,02%
22 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Europa in rosso con Wall Street, Milano -0,02%

In calo petrolio e gas. Oro non lontano massimi, euro recupera

Le Borse europee proseguono in rosso con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con l'automotive sotto pressione. A pesare il profit warning di Volkswagen (-3,9%) a seguito delle prospettive di Porsche (-4,3%) che incide su Francoforte. Il Dax lascia sul terreno lo 0,7%. Parigi perde lo 0,36%, Madrid l'1,13%, Milano è marginale a -0,02% con Stellantis che perde il 3% mentre sul versante opposto Lottomatica all'esordio sul Ftse Mib, guadagna il 3,89%.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 79,5 punti base. Il differenziale con l'Oat francese è negativo per 2,1 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, il transalpino sfiora il 3,56%.

Sul fronte delle materie prime, l'oro è in lieve calo a 3.720 dollari l'oncia ma non lontano dai massimi di 3.728 dollari. Il petrolio è in calo con il wti che cede l'1% a 62 dollari. Il brent cala dello 0,96% ed è poco sopra i 66 dollari al barile. Anche il gas è in flessione con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono lo 0,88% a 32 euro al megawattora.

L'euro è in ripresa sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1775 sul biglietto verde.

